Бауыржан Молдагалиев стал руководителем аппарата Минкультуры РК
Фото: primeminister.kz
Бауыржан Молдагалиев назначен руководителем аппарата Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет пресс-служба правительства.
"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Молдагалиев Бауыржан Ескалиевич назначен на должность руководителя аппарата ведомства", – говорится в сообщении.
Молдагалиев родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В разные годы работал:
- и. о. главного эксперта Управления координации информационной работы Департамента анализа и стратегического планирования Министерства по делам религий и гражданского общества РК,
- главным экспертом Управления координации информационной работы Департамента анализа и стратегического планирования Министерства по делам религий и гражданского общества РК (07.2017-03.2018);
- экспертом Секретариата Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2018-02.2019);
- консультантом Секретариата Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (02.2019-04.2022);
- замзаведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2022-09.2023);
- замзаведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (09.2023-07.2026);
- замзаведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Ранее сообщалось, что назначен вице-министр энергетики.
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