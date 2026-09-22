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События

Бауыржан Молдагалиев стал руководителем аппарата Минкультуры РК

Бауыржан Молдагалиев назначен руководителем аппарата Министерства культуры и информации РК, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 20:02 Фото: primeminister.kz
Бауыржан Молдагалиев назначен руководителем аппарата Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет пресс-служба правительства.

"Приказом министра культуры и информации Республики Казахстан Молдагалиев Бауыржан Ескалиевич назначен на должность руководителя аппарата ведомства", – говорится в сообщении.

Молдагалиев родился в Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. В разные годы работал:

  • и. о. главного эксперта Управления координации информационной работы Департамента анализа и стратегического планирования Министерства по делам религий и гражданского общества РК,
  • главным экспертом Управления координации информационной работы Департамента анализа и стратегического планирования Министерства по делам религий и гражданского общества РК (07.2017-03.2018);
  • экспертом Секретариата Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (03.2018-02.2019);
  • консультантом Секретариата Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан (02.2019-04.2022);
  • замзаведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2022-09.2023);
  • замзаведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (09.2023-07.2026);
  • замзаведующего Отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Ранее сообщалось, что назначен вице-министр энергетики.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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