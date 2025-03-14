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События

В Казахстане создадут новый фонд: для чего и кто его возглавит

Документы, папки, справки, бумаги, дела, нотариус , фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:59 Фото: freepik
Выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался об уникальных животных, которые обитают в нашей стране, сообщает Zakon.kz.

По словам президента, пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа, но которые сейчас находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей.

"Считаю необходимым создать Фонд охраны биологического разнообразия. Как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы. Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – тазы. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент выразил надежду, что центральные и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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