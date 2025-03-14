Токаев о рисках паводков: Думаю, центральные и местные власти сделали выводы
Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, заявил, что усилия регионов должны быть согласованы с работой, которую проводят отраслевые госорганы на республиканском уровне, сообщает Zakon.kz.
Президент подчеркнул, что нужна скоординированная работа.
"Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления населенных пунктов. Думаю, центральные и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Ранее президент высказался о деструктивных течениях. А ношение национальной одежды глава государства назвал хорошей тенденцией.
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