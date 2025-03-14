#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
495.28
538.32
5.77
Общество

Токаев о рисках паводков: Думаю, центральные и местные власти сделали выводы

Паводки, паводки в Казахстане, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, потопы в области, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 16:49 Фото: primeminister.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 14 марта 2025 года на IV заседании Национального курултая в Бурабае, заявил, что усилия регионов должны быть согласованы с работой, которую проводят отраслевые госорганы на республиканском уровне, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что нужна скоординированная работа.

"Это касается всех сфер. В частности, с наступлением весны в северных регионах тает снег, возникают риски затопления населенных пунктов. Думаю, центральные и местные власти сделали выводы из прошлогодних паводков. С наступлением лета усиливается пожарная опасность. Поэтому необходимо постоянно держать на контроле мероприятия по профилактике стихийных бедствий", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее президент высказался о деструктивных течениях. А ношение национальной одежды глава государства назвал хорошей тенденцией.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев назвал точки роста экономики Казахстана
Общество
18:18, Сегодня
Токаев назвал точки роста экономики Казахстана
Как можно поднять на новый уровень футбол в Казахстане, рассказал президент
Общество
18:00, Сегодня
Как можно поднять на новый уровень футбол в Казахстане, рассказал президент
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: