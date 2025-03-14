Незаконно полученную премию вернул в бюджет чиновник из Западного Казахстана

В ЗКО госслужащий вернул государству незаконно начисленную премию в размере 766 тыс. тенге, передает Zakon.kz.

"Мой город" пишет, что 14 марта 2025 года в регионе состоялось заседание дисциплинарного совета по этике при Департаменте агентства по делам госслужбы. Одним из рассматриваемых вопросов стало дисциплинарное дело в отношении руководителя отдела архитектуры, градостроительства и строительства Жанибекского района Манарбека Адиева. В прошлом году он совершил дисциплинарный проступок и получил взыскание в виде "полного несоответствия занимаемой должности". При таких обстоятельствах чиновник не имел права получать премии.

Однако, по словам прокурора Жандоса Куанышбекова, 9 декабря 2024 года Манарбек Адиев ко Дню Независимости и к Новому году незаконно начислил себе премию в размере 766 тыс. тенге.

"Госслужащий должен неукоснительно соблюдать и уважать законы Республики Казахстан. По Закону "О государственной службе" проступком, дискредитирующим государственную службу, является использование служебных полномочий для удовлетворения своих материальных потребностей", – зачитал Жандос Куанышбеков.

Во время служебного расследования данный факт подтвердился. Манарбек Адиев не стал отрицать свой проступок и заявил, что "в суматохе дел забыл о существовании ранее полученного взыскания". Однако он поспешил оправдаться, что полностью вернул в бюджет полученную премию.

Председатель Совета по этике Мурат Байсалов отметил, что проступок Адиева является грубым нарушением. При этом у чиновника уже было дисциплинарное взыскание. Байсалов предложил привлечь Адиева к дисциплинарному взысканию в виде "увольнение с занимаемой государственной должности". Члены совета поддержали такое решение. Предложение будет направлено акиму Жанибекского района для принятия окончательного решения.

В Казахстане впервые начислена государственная премия по образовательным договорам страхования жизни. Это событие стало важным шагом в развитии Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС).