Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства – Токаев
Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о единстве народа, что, по его мнению, является залогом стабильности и спокойствия государства, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Ислам – это религия взаимного уважения и согласия. Сейчас человечество сталкивается с серьезными вызовами. Нарастают угрозы, с каждым днем осложняется геополитическая ситуация. К сожалению, участились случаи, когда необдуманные действия отдельных невежественных людей и провокаторов негативно влияют на восприятие ислама в мире". Касым-Жомарт Токаев
Глава государства отметил, что в нынешнее "нестабильное время особенно важно крепить нашу солидарность".
"Мы должны сплоченно, осознавая всю возложенную на нас ответственность, поддерживать государственную политику и защищать наши национальные интересы. Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства. Пусть священный месяц Рамазан принесет процветание нашей стране и благополучие всем согражданам!" Касым-Жомарт Токаев
Ранее Токаев призвал казахстанцев к благим делам в священный месяц Рамазан.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript