Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства – Токаев

Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о единстве народа, что, по его мнению, является залогом стабильности и спокойствия государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда. "Ислам – это религия взаимного уважения и согласия. Сейчас человечество сталкивается с серьезными вызовами. Нарастают угрозы, с каждым днем осложняется геополитическая ситуация. К сожалению, участились случаи, когда необдуманные действия отдельных невежественных людей и провокаторов негативно влияют на восприятие ислама в мире". Касым-Жомарт Токаев Глава государства отметил, что в нынешнее "нестабильное время особенно важно крепить нашу солидарность". "Мы должны сплоченно, осознавая всю возложенную на нас ответственность, поддерживать государственную политику и защищать наши национальные интересы. Единство народа – залог стабильности и спокойствия государства. Пусть священный месяц Рамазан принесет процветание нашей стране и благополучие всем согражданам!" Касым-Жомарт Токаев Ранее Токаев призвал казахстанцев к благим делам в священный месяц Рамазан.

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