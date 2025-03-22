Опасная погода: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях Казахстана на 23 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на юге области Улытау ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, в центре области порывы 15 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

Ночью и утром на юге Карагандинской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман, гололед.

В Астане на дорогах ожидается гололедица.

На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман. Гололед. Ветер северо-западный, западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау на дорогах ожидается гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, западе, в горных районах области днем 15-20 м/с. В Шымкенте днем ожидается гроза. В Туркестане утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке Кызылординской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15 м/с.

На юге области Абай ожидаются осадки (преимущественно дождь), гололед. На востоке, юге, в центре области туман.

Днем на юге, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На севере, востоке, юге области туман. Также сообщается что на гидропосту реки Улан в районе села Герасимовка (Восточно-Казахстанская область) уровень воды превысил опасную отметку. По данным на 08:00, он достиг 459 см при опасном уровне в 440 см. Причиной подъема стали дожди, активное таяние снега и приток талой воды с балок и верхней части русла. На реке наблюдаются остатки льда вдоль берегов.

В южной половине Атырауской области ожидается дождь. В Атырау временами ожидается дождь.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, востоке ожидается снег. На западе, севере, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер северо-западный, ночью на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

В Костанайской области ожидаются на севере, востоке области осадки (снег, дождь), гололед, низовая метель. Ночью и утром на юге области туман. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. На реке Каратургай, в районе поселка Урпек (Амангельдинский район), наблюдается рост уровня воды из-за активного таяния снега и ослабления ледового покрова. На 08:00 уровень воды составил 850 см при опасной отметке в 960 см. Прогнозируется дальнейшее повышение уровня, возможен выход воды на пойменные участки. При превышении опасной отметки существует риск подтопления близлежащих населенных пунктов, построек и дорог.

Утром и днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью на юге области туман. Ветер западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Ночью на западе, севере, в горных районах Жамбылской области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается дождь. Днем на юге, в горных районах области гроза. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидаются дождь, гроза.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали о том, каких сюрпризов ждать от погоды жителям Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня – с 23 по 25 марта 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.