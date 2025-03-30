В 10 областях объявили штормовое предупреждение в последний день марта

В 10 областях Казахстана на 31 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем на западе, юге, востоке Атырауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер восточный, юго-восточный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-восточный, южный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В области Жетысу ожидается ветер восточный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный, западный, днем на востоке области порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на западе, северо-востоке, в центре области 17-22 м/с. В Актау днем ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, днем порывы 17-22 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ночью на юго-западе, днем дождь. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью и утром ожидается туман.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Казахстане на 31 марта 2025 года опубликовали синоптики. Подробнее можно узнать здесь.

