Канат Бозумбаев оценил паводковую обстановку в селах двух областей Казахстана

В ходе рабочей поездки вице-премьер Канат Бозумбаев проверил готовность города Кульсары, сел Атырауской и Актюбинской областей к паводкам, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе правительства, Жылыойский район находится в зоне повышенного риска и подвержен ежегодным весенним паводкам. Основную угрозу наводнений и разлива воды представляет река Жем, протяженность которой по территории района составляет 212 км. Параллельно руслу реки между ее берегом и городом Кульсары строятся оградительные дамбы общей протяженностью 65 км. В работах задействовано 136 единиц спецтехники. В данное время основной объем воды проходит по углубленному руслу реки Жем.

Фото: primeminister.kz

В самом Кульсары ведется ежедневный контроль, аким Атырауской области Серик Шапкенов отчитался о текущей ситуации, заявив, что обстановка в городе стабильная. Помимо Кульсары, в зоне возможного подтопления находятся два сельских округа: Жемский и Караарнинский.

Фото: primeminister.kz

Канат Бозумбаев ознакомился с берегоукрепительными работами в селах Тургызба и Шокпартогай, затем посетил участок реки Жем, где сейчас укрепляют русло реки и канала Курсай. Также ведутся дноуглубительные работы протяженностью 95 км (Жем – 48,9 км, Курсай – 46,1 км). На сегодняшний день углубление русла реки Жем полностью завершено. Всего в Жылыойском районе задействовано 255 единиц техники. Организованы дежурные посты, работающие круглосуточно для мониторинга ситуации на дамбах. Дополнительно в район направлены силы и спецтехника из ДЧС Мангистауской области, воинских частей Министерства обороны Атырауской, Актюбинской областей и Департамента полиции Атырауской области.

Фото: primeminister.kz

Далее Канат Бозумбаев совершил облет Байганинского и Уилского районов Актюбинской области. Здесь под особым контролем находится река Уил, где ведутся работы по очистке и углублению русла. После этого вице-премьер посетил село Миялы Кызылкогинского района Атырауской области и проверил берегоукрепительные работы в селе Сагиз. Через Кызылкогинский район протекают реки Ногайты, Уил и Сагиз, представляющие угрозу в период паводков.

В рамках защитных мероприятий укреплено 54 км дамб, проведены очистка и углубление 8 км русла рек. Областному акимату было дано поручение завершить все запланированные мероприятия в регионе, направленные на предотвращение и ликвидацию ЧС, продолжать работу в круглосуточном режиме на опасных участках до прохождения пика паводка и ежедневно информировать население.

Ранее были озвучены масштабы сброса воды в разных регионах Казахстана.