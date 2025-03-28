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События

Землетрясение на юге Казахстана: стало известно о повреждениях

Землетрясение на юге Казахстана, повреждения домов, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 15:39 Фото: акимат Жамбылской области
В акимате Жамбылской области рассказали о последствиях ощутимого землетрясения, произошедшего в ночь на 28 марта, сообщает Zakon.kz.

Утром аким региона Ербол Карашукеев посетил Меркенский и Т. Рыскулова районы, где провел заседание оперативного штаба по чрезвычайным ситуациям, осмотрел поврежденные объекты.

Сведений о пострадавших в результате землетрясения нет. Объекты жизнеобеспечения в районах функционируют в штатном режиме.

"На данный момент выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада "Балдаурен" Меркенского сельского округа и на кухне жилого дома в селе Талдыбулак. Установлено наличие трещин на стенах дома в селе Абай района Т. Рыскулова, в селе Жанатурмыс – 6 домов, в сельской школе, в Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа", – сообщили в акимате.

Специальная комиссия проведет работу по оценке ущерба.

Кроме того, сотрудниками областного филиала ТОО "КАЖсервис" ведется обследование автодорог республиканского значения Меркенского и Т. Рыскулова районов (пять транспортных развязок, два железнодорожных путепровода и три мостов). Обследовано 45 населенных пунктов.

По линии дежурной части организовано взаимодействие с МЧС Кыргызстана. Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. В селе Кулан района Т. Рыскулова сила землетрясения составила 4 балла, в городах Тараз, Шу, в Кордайском и Мойынкумском районах – 2 балла.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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