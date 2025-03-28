Разрушительное землетрясение в Таиланде: что известно о находящихся там казахстанцах

Администратор систем гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма КФ "Туристик Камкор" опубликовал заявление касательно сильного землетрясения в Мьянме и Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, ситуация на курортах Андаманского моря (Пхукет, Као Лак, Краби) и Сиамского залива (Паттайя, Хуа Хин, Районг, Ко Чанг и остров Самуи) стабильная, толчков не было.

​В аэропорту Бангкока временно приостанавливали взлеты и посадки, сейчас аэропорт возобновил работу.





​"На сегодняшний день число казахстанских туристов, находящихся в Таиланде, составляет 4457 человек. Обращений о вывозе администратору системы гарантирования прав граждан РК, а также туроператорам-участникам системы не поступало", – сообщили в "Туристик Камкор".

28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое очень сильно отразилось на столице соседнего Таиланда Бангкоке. Там обрушилось строящееся высотное здание, есть жертвы.

