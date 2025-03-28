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События

Разрушительное землетрясение в Таиланде: что известно о находящихся там казахстанцах

Землетрясение в Таиланде, казахстанцы, сколько казахстанцев в Таиланде, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 15:51 Фото: X/@NiranjanMeena25
Администратор систем гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма КФ "Туристик Камкор" опубликовал заявление касательно сильного землетрясения в Мьянме и Таиланде, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной информации, ситуация на курортах Андаманского моря (Пхукет, Као Лак, Краби) и Сиамского залива (Паттайя, Хуа Хин, Районг, Ко Чанг и остров Самуи) стабильная, толчков не было.

​В аэропорту Бангкока временно приостанавливали взлеты и посадки, сейчас аэропорт возобновил работу.


​"На сегодняшний день число казахстанских туристов, находящихся в Таиланде, составляет 4457 человек. Обращений о вывозе администратору системы гарантирования прав граждан РК, а также туроператорам-участникам системы не поступало", – сообщили в "Туристик Камкор".

28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое очень сильно отразилось на столице соседнего Таиланда Бангкоке. Там обрушилось строящееся высотное здание, есть жертвы. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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