Разрушительное землетрясение в Таиланде: что известно о находящихся там казахстанцах
Фото: X/@NiranjanMeena25
Администратор систем гарантирования прав граждан Казахстана в сфере выездного туризма КФ "Туристик Камкор" опубликовал заявление касательно сильного землетрясения в Мьянме и Таиланде, сообщает Zakon.kz.
Согласно распространенной информации, ситуация на курортах Андаманского моря (Пхукет, Као Лак, Краби) и Сиамского залива (Паттайя, Хуа Хин, Районг, Ко Чанг и остров Самуи) стабильная, толчков не было.
В аэропорту Бангкока временно приостанавливали взлеты и посадки, сейчас аэропорт возобновил работу.
"На сегодняшний день число казахстанских туристов, находящихся в Таиланде, составляет 4457 человек. Обращений о вывозе администратору системы гарантирования прав граждан РК, а также туроператорам-участникам системы не поступало", – сообщили в "Туристик Камкор".
28 марта 2025 года в Мьянме произошло землетрясение магнитудой 7,7, которое очень сильно отразилось на столице соседнего Таиланда Бангкоке. Там обрушилось строящееся высотное здание, есть жертвы.
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