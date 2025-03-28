Новое землетрясение произошло в Жамбылской области

Во второй половине дня 28 марта в Жамбылской области снова ощутили подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сетью сейсмических станций в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

"Ощутимость зарегистрирована в Жамбылской области. Расчетная интенсивность в баллах уточняется", – сказано в сообщении.

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований РК уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 15:56, эпицентр расположен в 323 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):

с. Мерке 5,0 баллов

с. Кулан 4,4 балла

г. Шу 2,6 балла

с. Толе Би 2,5 балла

с. Сарыкемер 2,5 балла

г. Тараз 2,4 балла

с. Кордай 2,4 балла

с. Аса 2,2 балла

с. Мойынкум 2,0 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации сайта Emsc, эпицентр землетрясения расположен в 20 км от села Мерке, в 125 км от столицы Кыргызстана Бишкека.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов.