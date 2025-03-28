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События

Новое землетрясение произошло в Жамбылской области

Землетрясение в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 16:13 Фото: wikimedia
Во второй половине дня 28 марта в Жамбылской области снова ощутили подземные толчки, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС, сетью сейсмических станций в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

"Ощутимость зарегистрирована в Жамбылской области. Расчетная интенсивность в баллах уточняется", – сказано в сообщении.

В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований РК уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 15:56, эпицентр расположен в 323 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.

Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):

  • с. Мерке 5,0 баллов
  • с. Кулан 4,4 балла
  • г. Шу 2,6 балла
  • с. Толе Би 2,5 балла
  • с. Сарыкемер 2,5 балла
  • г. Тараз 2,4 балла
  • с. Кордай 2,4 балла
  • с. Аса 2,2 балла
  • с. Мойынкум 2,0 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

По информации сайта Emsc, эпицентр землетрясения расположен в 20 км от села Мерке, в 125 км от столицы Кыргызстана Бишкека.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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