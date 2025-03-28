Новое землетрясение произошло в Жамбылской области
По информации МЧС, сетью сейсмических станций в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
"Ощутимость зарегистрирована в Жамбылской области. Расчетная интенсивность в баллах уточняется", – сказано в сообщении.
В Национальном научном центре сейсмологических наблюдений и исследований РК уточнили, что землетрясение зарегистрировано в 15:56, эпицентр расположен в 323 км на юго-запад от Алматы на территории Казахстана.
Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.7. Сведения об ощутимости (по шкале MSK-64):
- с. Мерке 5,0 баллов
- с. Кулан 4,4 балла
- г. Шу 2,6 балла
- с. Толе Би 2,5 балла
- с. Сарыкемер 2,5 балла
- г. Тараз 2,4 балла
- с. Кордай 2,4 балла
- с. Аса 2,2 балла
- с. Мойынкум 2,0 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
По информации сайта Emsc, эпицентр землетрясения расположен в 20 км от села Мерке, в 125 км от столицы Кыргызстана Бишкека.
28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов.