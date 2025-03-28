Зачем в Алматы газоны "красят в зеленый", объяснили в акимате

В социальных сетях распространили фотографии с газонами в Алматы, которые внезапно стали зелеными, но не из-за прорезавшейся травы, а какого-то покрытия, похожего на распыленную краску. В акимате объяснили, что это, сообщает Zakon.kz.

По данным акимата Бостандыкского района, проводится работа по озеленению зеленых зон между проезжей частью и тротуаром на участках улиц Жарокова, Жандосова, Сатпаева, пр. аль-Фараби.

"Для озеленения используется метод гидропосева. Гидропосев – способ посева семян газонной травы при помощи гидросеялки. Создается смесь из семян, мульчирующего материала (как правило, мульча на основе древесных волокон или целлюлозы, редко – опилки, солома) с природным красителем зеленого цвета, гидрогеля, закрепителя, синтетических волокон, улучшителей почвы и удобрений", – пояснили в акимате.

Там отмечают, что эта современная технология озеленения позволяет высадить траву на неровной местности и в больших объемах. Таким способом озеленяются городские парки и скверы.

"Весенний гидропосев позволяет воспользоваться обильными осадками и умеренными температурами для посадки семян без стрессов, характерных для летних условий", – резюмировали в акимате.

Ранее городские власти сообщили, в Алматы на площади Республики и вдоль проспекта аль-Фараби будут высаживать крупномерные саженцы.