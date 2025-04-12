29-градусная жара и дождь со снегом: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 13-15 апреля 2025 года в трех крупнейших городах страны, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды в Астане 13 апреля: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 10-12 тепла.

14 апреля: переменная облачность, дождь, ночью временами сильный дождь. Ветер северо-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 13-15 тепла.

15 апреля: переменная облачность, ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 10-12 тепла. Прогноз погоды в Алматы

13 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 27-29 тепла.

14 апреля: переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град, шквал. Ветер северо-западный 4-9, временами порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью 13-15, днем 21-23 тепла.

15 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 4-9, при грозе порывы 18 м/с. Температура воздуха ночью 11-13, днем 19-21 тепла. Прогноз погоды в Шымкенте

13 апреля: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 16-18, днем 30-32 тепла.

14 апреля: переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-западный 8-13, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 12-14, днем 23-25 тепла.

15 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 23-25 тепла. Ранее в Астане и 13 областях Казахстана на 13 апреля объявили штормовое предупреждение. Подробнее можно узнать здесь.



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