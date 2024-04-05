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Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались друг с другом в аэропорту Ургенча

Токаев и Мирзиеёв тепло попрощались с друг другом в аэропорту Ургенча, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 20:43 Фото: akorda.kz
5 апреля завершился рабочий визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан, сообщает Zakon.kz.

"В аэропорту города Ургенч главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев", – говорится в сообщении Акорды.


Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в узбекский город Ургенч сегодня, 5 апреля 2024 года. В аэропорту его встретил президент Шавкат Мирзиёев. Токаев провел неформальную встречу с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства и союзничества. 

Также стало известно, что Казахстан и Узбекистан создадут предприятие между железнодорожными администрациями двух стран. 

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев посетил городище Ичан-кала, расположенное в историческом центре древней Хивы. Главу государства сопровождал Шавкат Мирзиёев. 

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Узбекистан Мирзиеев Шавкат
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