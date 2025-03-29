Токаев тепло проводил Мирзиёва в аэропорту Алматы

Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёва в Казахстан завершился, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, в аэропорту Алматы главу Узбекистана лично проводил президент Касым-Жомарт Токаев.

Во время визита Мирзиёева башня на Кок-Тобе окрасилась в цвета флагов Казахстана и Узбекистана.

29 марта Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев провели в Алматы неформальную встречу и посетили ряд объектов города.