Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на последний день июня

В 16 областях Казахстана на 30 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На севере, востоке Карагандинской области днем ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются временами гроза, град.

Днем на западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе, юго-западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау днем ожидается гроза.

Ночью на севере, в горных районах, днем в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы ожидается высокая пожарная опасность. В Конаеве сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере Павлодарской области ожидается сильный дождь, град. Гроза. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается гроза.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидается гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный днем порывы 18 м/с.

Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ночью ожидается гроза, днем на севере, юге, востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на севере, западе области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.

Днем на западе, в центре области Абай ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, в центре области гроза, днем гроза, на западе, севере, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, востоке, в центре области порывы 23-28 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидаются гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Днем на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на западе, севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается сильный дождь. Гроза, днем град, шквал. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Ночью на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, юге, востоке области ожидается гроза, град. Ночью и утром на западе, севере, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Утром и днем на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью на севере, востоке области туман. На юго-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, горных районах области области Жетысу ночью ожидается гроза. Ветер западный на востоке, в центре области порывы 15-20, в районе Алакольских озер 23-28 м/с. На севере, юго-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью ожидается гроза. Ветер западный ночью порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Туркестанской области пыльная буря. Ветер северо-западный на севере области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидается северо-западный ветер 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее сообщалось, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в первые дни июля.