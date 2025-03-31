Военнослужащие посадили деревья в Алматы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков в рамках рабочего визита в Алматинский региональный гарнизон дал старт высадке саженцев. Акция озеленения посвящена юбилею Великой Победы, сообщает Zakon.kz.

Несколько молодых деревьев станут частью мемориального комплекса, включающего Дом армии, Мемориал Славы и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Фото: Минобороны РК

В акции приняли участие депутаты Парламента, главный военный прокурор генерал-майор юстиции Дастан Секенов, командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, руководитель Военно-исторического музея города Алматы Алуа Байкадамова, представители местных органов военного управления, городского акимата, ветеранских организаций и воспитанники алматинской республиканской военной школы "Жас улан".

Фото: Минобороны РК

Министр обороны отметил, что экологическая акция является не только данью памяти казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, она подчеркивает стойкость и самоотверженность наших соотечественников, их вклад в общую Победу.

Фото: Минобороны РК

"В рамках акции "Таза Қазақстан" по всему мегаполису будет высажено 80 молодых деревьев. По столько же саженцев будет высажено в каждом гарнизоне, где есть воинские части Вооруженных сил. Таким образом мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны", – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

Фото: Минобороны РК

Ранее сообщалось, что 150 деревьев высадили военнослужащие в Алматы в Тазару күні.