Военнослужащие посадили деревья в Алматы к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
Несколько молодых деревьев станут частью мемориального комплекса, включающего Дом армии, Мемориал Славы и Парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев.
Фото: Минобороны РК
В акции приняли участие депутаты Парламента, главный военный прокурор генерал-майор юстиции Дастан Секенов, командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев, руководитель Военно-исторического музея города Алматы Алуа Байкадамова, представители местных органов военного управления, городского акимата, ветеранских организаций и воспитанники алматинской республиканской военной школы "Жас улан".
Фото: Минобороны РК
Министр обороны отметил, что экологическая акция является не только данью памяти казахстанцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, она подчеркивает стойкость и самоотверженность наших соотечественников, их вклад в общую Победу.
Фото: Минобороны РК
"В рамках акции "Таза Қазақстан" по всему мегаполису будет высажено 80 молодых деревьев. По столько же саженцев будет высажено в каждом гарнизоне, где есть воинские части Вооруженных сил. Таким образом мы отдаем дань уважения героям Великой Отечественной войны", – отметил генерал-полковник Руслан Жаксылыков.
Фото: Минобороны РК
Ранее сообщалось, что 150 деревьев высадили военнослужащие в Алматы в Тазару күні.