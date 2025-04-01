Дархан Нурханулы возглавил управление спорта Алматы

На должность руководителя управления спорта Алматы назначен Дархан Нурханулы. Об этом стало известно 1 апреля 2025 года из заявления городского акимата, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Дархан Нурханулы является выпускником Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Также имеет среднее финансовое образование и высшее образование в сфере юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 2011 году рядовым рабочим в строительной компании. Прошел путь от ведущего специалиста до руководящих должностей в государственных структурах.

С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта.

В дальнейшем он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.

С августа 2022 года до последнего назначения был заместителем руководителя аппарата акима Алматы.

Ранее сообщалось о другом назначении. Ерлан Суттибаев стал заместителем управляющего делами президента Казахстана.

