Дархан Нурханулы возглавил управление спорта Алматы
Известно, что Дархан Нурханулы является выпускником Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета. Также имеет среднее финансовое образование и высшее образование в сфере юриспруденции.
Трудовую деятельность начал в 2011 году рядовым рабочим в строительной компании. Прошел путь от ведущего специалиста до руководящих должностей в государственных структурах.
С 2020 по 2021 год был советником заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, здравоохранения, культуры и спорта.
В дальнейшем он занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Жамбылской области.
С августа 2022 года до последнего назначения был заместителем руководителя аппарата акима Алматы.
Ранее сообщалось о другом назначении. Ерлан Суттибаев стал заместителем управляющего делами президента Казахстана.