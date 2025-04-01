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События

Какая погода ждет казахстанцев 2 апреля

Алматы, Алматинская телебашня, телевизионная и радиовещательная башня, Кок-Тобе, Кок Тобе, весна в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 18:22 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в предстоящую среду, 2 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", антициклон все еще сохраняет свое влияние на погоду на большей части территории Казахстана, обуславливая практически погоду без осадков.

"Лишь на западе, северо-западе ожидается дождь, на востоке и в горных районах юго-востока РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются осадки (дождь, снег)", – говорится в сообщении. 

На большей части РК ожидаются усиление ветра, туман, на севере – гололед, на юго-востоке – гроза.

Синоптики "Казгидромета" распространили информацию о том, каким будет апрель в Казахстане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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