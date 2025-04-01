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Шквал и дождь со снегом: в Астане и почти во всех областях объявили штормовое предупреждение

штормовые предупреждения, Казгидромет, погода , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 20:43 Фото: pixabay
На 2 апреля в ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются туманы, осадки, гололед и усиление ветра, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Ночью и утром в Карагандинской области прогнозируется туман. В Караганде туман в ночное и утреннее время.

На севере, востоке и в центре области Улытау ночью и утром прогнозируется туман. В Жезказгане ожидается туман ночью и утром.

На севере и востоке Костанайской области ожидается туман ночью и утром. Днем в западной и северной части области усиление ветра до 15-20 м/с.

Ночью на севере, востоке и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, туман. Днем дождь на севере и востоке. В Усть-Каменогорске прогнозируются осадки, туман и гололед ночью и утром.

Ночью на севере, востоке и юге области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), туман и гололед. Ветер 15-20 м/с. В Семее прогнозируются осадки, туман и гололед в ночное время.

Днем на юге и востоке Западно-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с.

На западе, юге и востоке Атырауской области – порывы ветра 15-20 м/с. В Атырау ночью возможны порывы ветра 15-18 м/с.

В Акмолинской области ожидаются туман и гололед в ночное и утреннее время. В Кокшетау прогнозируется туман ночью и утром.

Днем в центре Кызылординской области прогнозируется восточный ветер 15-20 м/с.

Днем на севере, западе и в центре Актюбинской области порывы юго-восточного, южного ветра достигнут 15-18 м/с. В Актобе ожидаются порывы ветра 15-18 м/с.

Днем на востоке и в горных районах Жамбылской области возможна гроза, ночью и утром – туман. Ветер до 15-20 м/с.

Ночью и утром в центре и на западе Мангистауской области ожидается туман. В Актау туман ночью и утром.

В Астане ночью и утром прогнозируются туман и гололед.

Ночью и утром на севере и в центре Павлодарской области ожидается туман. В Павлодаре прогнозируется туман в ночное и утреннее время.

На юге, севере и востоке Северо-Казахстанской области – туман. Днем на западе и севере – ветер 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, днем – порывы ветра до 20 м/с.

На востоке области Жетысу – порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с.

Ранее казахстанские синоптики рассказали, какой будет погода по стране в предстоящую среду, 2 апреля 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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