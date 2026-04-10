События

Дождь, снег и туман: в каких регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2026 20:43 Фото: unsplash
В ряде регионов Казахстана на 11 апреля 2026 года объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Абай ночью и утром на севере и западе ожидается туман. Ветер переменных направлений, без существенных порывов. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и днем на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области ночью на западе, юге и востоке ожидается туман. Ветер переменных направлений, слабый.

В Актюбинской области днем на западе и в центре ожидаются дождь и гроза, местами сильный дождь. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, ночью на западе и в центре порывы 15-20 м/с. В Актобе ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на востоке и юге ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на юго-востоке порывы 15-20 м/с.

В Алматинской области на севере, западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве сохраняется высокая пожарная опасность. Ветер переменных направлений, без существенных осадков.

В Мангистауской области на севере и в центре временами ожидаются дождь и гроза. На западе и юге туман. На севере и в центре пыльная буря. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на западе порывы 15-20 м/с. В Костанае туман.

В Туркестанской области в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, на западе и в горах порывы 15-20 м/с. На западе и севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, на востоке порывы 15-20 м/с, местами до 25 м/с. На севере и юге сохраняется, в центре ожидается высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области ночью и утром в центре ожидается туман. Днем в центре пыльная буря. Ветер северо-восточный и восточный, днем в центре порывы 15'20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем ожидаются дождь и гроза, в центре сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. В Уральске днем дождь и гроза. Ветер с порывами 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. На западе и севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе порывы 15-20 м/с. В Петропавловске осадки (дождь, снег), гололед.

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются дождь и гроза, в южных и горных районах туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе и в горах порывы 15-20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и в центре ожидается туман. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и в центре ожидается туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на юге и востоке ожидается туман.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

Ранее в РГП "Казгидромет" предупредили, что во второй месяц весны в Казахстан вернутся морозы до -5°C.

Канат Болысбек
