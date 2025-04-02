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События

Президент поставил первоочередные задачи перед министром промышленности и строительства

Токаев, Нагаспаев, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 12:59 Фото: akorda.kz
2 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев принял министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, сообщает Zakon.kz.

Глава государства заслушал доклад о результатах деятельности министерства по итогам 2024 года и планах на предстоящий период, пишет Акорда.

Как сообщил Ерсайын Нагаспаев, в сфере промышленности по итогам прошлого года наибольший рост достигнут по инвестициям в основной капитал и экспорту обработанной продукции. В этом году планируется закрепить тенденцию роста и увеличить объем производства.

"Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе в сферах геологии и цифровизации. По словам министра, запущена Единая платформа недропользования, оцифрованы градостроительные проекты, планируется внедрить единую квитанцию коммунальных услуг до уровня сел, формируется база геологической изученности с помощью искусственного интеллекта", – сообщили в Акорде.

По итогам встречи президент поставил перед министром ряд первоочередных задач. Поручено увеличить выпуск продукции средних и верхних переделов, создать в текущем году единый реестр отечественных производителей, усилить работу по привлечению инвесторов. Также важно обеспечить строительство запланированного объема жилья, максимально охватить население водоснабжением, оцифровать процессы в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Также министерству предстоит своевременно ввести в эксплуатацию объекты обрабатывающей промышленности, качественно и своевременно провести реформы в сфере недропользования.

Глава государства особо подчеркнул необходимость держать на жестком контроле вопросы поддержки отечественных товаропроизводителей.

Сегодня, 2 апреля, Касым-Жомарт Токаев сменил заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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