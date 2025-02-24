Назначен новый вице-министр по ЧС

В Казахстане назначили нового заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Им стал Рамиль Камалов. Об этом 24 февраля сообщили в МЧС РК.

"Постановлением правительства РК от 21 февраля 2025 года вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Камалов Рамиль Фаткулович, ранее занимавший должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Рамиль Камалов родился в 1976 году в Акмолинской области. Образование высшее специальное.

В органах гражданской защиты служит с сентября 1993 года. Прошел путь от инспектора государственного пожарного надзора до председателя Комитета противопожарной службы. Руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

18 января 2025 года сообщалось, что от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК освобожден Ерлан Нурпеисов.