#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
502.47
525.83
5.68
События

Назначен новый вице-министр по ЧС

Назначен новый вице-министр по ЧС, фото - Новости Zakon.kz от 24.02.2025 14:51 Фото: МЧС РК
В Казахстане назначили нового заместителя министра по чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Им стал Рамиль Камалов. Об этом 24 февраля сообщили в МЧС РК.

"Постановлением правительства РК от 21 февраля 2025 года вице-министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан назначен Камалов Рамиль Фаткулович, ранее занимавший должность председателя Комитета противопожарной службы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан", – сказано в сообщении.

Рамиль Камалов родился в 1976 году в Акмолинской области. Образование высшее специальное.

В органах гражданской защиты служит с сентября 1993 года. Прошел путь от инспектора государственного пожарного надзора до председателя Комитета противопожарной службы. Руководил Департаментом по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.

18 января 2025 года сообщалось, что от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям РК освобожден Ерлан Нурпеисов.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Астана-ЕРЦ: в чем отличие оборота от прибыли
События
12:12, Сегодня
Астана-ЕРЦ: в чем отличие оборота от прибыли
Первая в феврале мощнейшая вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце
События
01:43, 24 февраля 2025
Первая в феврале мощнейшая вспышка самого высокого класса X произошла на Солнце
Жители Медеуского района Алматы остались без света из-за обрыва кабеля
События
20:00, 23 февраля 2025
Жители Медеуского района Алматы остались без света из-за обрыва кабеля
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: