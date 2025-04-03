Уголовное дело завели против экс-директора холдинга "Байтерек"

Уголовное дело возбудили в отношении бывшего директора холдинга "Байтерек" и ТОО "КазМунайГаз-Аэро" Нуржана Нурланова. Об этом 3 апреля сообщили Zakon.kz в пресс-службе МВД Казахстана.

В ведомстве отметили, что в отношении Нуржана Нурланова следственным управлением ДП г. Алматы проводится досудебное расследование по ст. 389 УК РК (Самоуправство).

"В настоящее время для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела проводятся следственные действия. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит", – сообщили в МВД.

Отметим, что в соответствии со ст. 389 Уголовного кодекса РК за самоуправство предусмотрено наказание в виде штрафа до 80 МРП, исправительных работ на ту же сумму, общественных работ сроком до 80 часов либо ареста на срок до 20 суток.

Ранее стало известно, что Антикоррупционная служба проводит розыск экс-директора ТОО "Хоккейный клуб "Сарыарка" Аргына Нигматулина. В ответ на запрос Zakon.kz в пресс-службе Генеральной прокуратуры подтвердили, что ведется расследование уголовного дела в отношении Нигматулина А. З. и ряда других лиц. Их подозревают в хищении бюджетных средств, предназначенных для развития хоккея в Карагандинской области.