Морозы возвращаются: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

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В Астане и 15 областях Казахстана на 4-6 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Акмолинская область На реках Есиль, Жабай, Аршалы зафиксировано резкое повышение уровня воды. В Аршалы – рост на 61 см за 4 часа. Возможны заторные явления и превышение опасных уровней.

4 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), местами – грозы и сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы до 28 м/с.

5 апреля – гололед, туман, понижение температуры до -5°C.

В Кокшетау ожидается ветер 15-20 м/с, ночью – до -2°C. Астана 4 апреля – сильный ветер до 20 м/с.

5 апреля ночью – осадки (дождь, снег), туман, гололед. Температура – до -2°C. Восточно-Казахстанская область 4-6 апреля: активное снеготаяние, вскрытие рек, возможны ледовые заторы и подтопления.

5 апреля – сильные осадки, гололед, туман. Ветер западный, юго-западный, порывы 23-28 м/с.

6 апреля – ночью температура до -8°C.

В Усть-Каменогорске – ветер до 20 м/с. Область Абай Снеготаяние, ледоход на р. Ертис. Риски подтоплений.

5 апреля – осадки (местами сильные), гололед, туман. Ветер до 28 м/с.

6 апреля – ночью до -5°C.

В Семее – гроза, пыльная буря, ветер до 23 м/с. Область Улытау Река Жезды приближается к опасному уровню (209 см при критических 240 см).

4 апреля – гроза, сильный ветер до 30 м/с.

5 апреля – осадки, гололед, туман, температура до -3°C. Павлодарская область 5 апреля – осадки (дождь, снег), гололед. На востоке – сильные осадки. Туман, ветер до 28 м/с. Температура до -3°C.

В Павлодаре – аналогичный прогноз, ветер до 23 м/с. Карагандинская область 4 апреля – грозы, ветер до 30 м/с.

5 апреля – осадки, туман, гололед, температура до -5°C. Северо-Казахстанская область 4 апреля – сильный дождь, ветер до 28 м/с.

5 апреля – дождь, снег, гололед, туман. Температура до -5°C.

В Петропавловске – ветер до 20 м/с. Костанайская область 4 апреля – осадки (дождь, снег), местами сильные. Туман ночью, ветер до 20 м/с.

В Костанае – аналогичный прогноз. Кызылординская область 4 апреля – пыльная буря на западе и в центре. Ветер до 25 м/с.

В Кызылорде – аналогично. Область Жетысу 4-5 апреля – ветер до 28 м/с, особенно в районе Алакольских озер. Актюбинская область 4 апреля – северо-западный ветер до 18 м/с, особенно на востоке. Туркестанская область 4 апреля – грозы в горах и пыльная буря на севере и западе. Ветер до 28 м/с.

В Шымкенте и Туркестане – гроза и пыльная буря, ветер до 23 м/с. Мангистауская область 4 апреля – ночью гроза, туман. Ветер до 20 м/с.

В Актау – аналогичный прогноз. Алматинская область 4 апреля – ветер до 25 м/с, особенно в горах и на западе/востоке.

В Конаеве – ветер до 25 м/с. Жамбылская область 4 апреля – туман в горах, ветер до 28 м/с.

В Таразе – ветер до 28 м/с. Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 4 апреля 2025 года.

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