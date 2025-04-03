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События

Морозы возвращаются: в Астане и 15 областях объявили штормовое предупреждение

морозы, штормовые предупреждения, Казгидромет , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 22:11 Фото: pixabay
В Астане и 15 областях Казахстана на 4-6 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Акмолинская область

  • На реках Есиль, Жабай, Аршалы зафиксировано резкое повышение уровня воды. В Аршалы – рост на 61 см за 4 часа. Возможны заторные явления и превышение опасных уровней.
  • 4 апреля ожидаются осадки (дождь, снег), местами – грозы и сильный дождь. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы до 28 м/с.
  • 5 апреля – гололед, туман, понижение температуры до -5°C.
  • В Кокшетау ожидается ветер 15-20 м/с, ночью – до -2°C.

Астана

  • 4 апреля – сильный ветер до 20 м/с.
  • 5 апреля ночью – осадки (дождь, снег), туман, гололед. Температура – до -2°C.

Восточно-Казахстанская область

  • 4-6 апреля: активное снеготаяние, вскрытие рек, возможны ледовые заторы и подтопления.
  • 5 апреля – сильные осадки, гололед, туман. Ветер западный, юго-западный, порывы 23-28 м/с.
  • 6 апреля – ночью температура до -8°C.
  • В Усть-Каменогорске – ветер до 20 м/с.

Область Абай

  • Снеготаяние, ледоход на р. Ертис. Риски подтоплений.
  • 5 апреля – осадки (местами сильные), гололед, туман. Ветер до 28 м/с.
  • 6 апреля – ночью до -5°C.
  • В Семее – гроза, пыльная буря, ветер до 23 м/с.

Область Улытау

  • Река Жезды приближается к опасному уровню (209 см при критических 240 см).
  • 4 апреля – гроза, сильный ветер до 30 м/с.
  • 5 апреля – осадки, гололед, туман, температура до -3°C.

Павлодарская область

  • 5 апреля – осадки (дождь, снег), гололед. На востоке – сильные осадки. Туман, ветер до 28 м/с. Температура до -3°C.
  • В Павлодаре – аналогичный прогноз, ветер до 23 м/с.

Карагандинская область

  • 4 апреля – грозы, ветер до 30 м/с.
  • 5 апреля – осадки, туман, гололед, температура до -5°C.

Северо-Казахстанская область

  • 4 апреля – сильный дождь, ветер до 28 м/с.
  • 5 апреля – дождь, снег, гололед, туман. Температура до -5°C.
  • В Петропавловске – ветер до 20 м/с.

Костанайская область

  • 4 апреля – осадки (дождь, снег), местами сильные. Туман ночью, ветер до 20 м/с.
  • В Костанае – аналогичный прогноз.

Кызылординская область

  • 4 апреля – пыльная буря на западе и в центре. Ветер до 25 м/с.
  • В Кызылорде – аналогично.

Область Жетысу

  • 4-5 апреля – ветер до 28 м/с, особенно в районе Алакольских озер.

Актюбинская область

  • 4 апреля – северо-западный ветер до 18 м/с, особенно на востоке.

Туркестанская область

  • 4 апреля – грозы в горах и пыльная буря на севере и западе. Ветер до 28 м/с.
  • В Шымкенте и Туркестане – гроза и пыльная буря, ветер до 23 м/с.

Мангистауская область

  • 4 апреля – ночью гроза, туман. Ветер до 20 м/с.
  • В Актау – аналогичный прогноз.

Алматинская область

  • 4 апреля – ветер до 25 м/с, особенно в горах и на западе/востоке.
  • В Конаеве – ветер до 25 м/с.

Жамбылская область

  • 4 апреля – туман в горах, ветер до 28 м/с.
  • В Таразе – ветер до 28 м/с.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на предстоящую пятницу, 4 апреля 2025 года. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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