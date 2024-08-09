Сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС
Этим событием она поделилась с подписчиками на странице в Instagram 9 августа 2024 года.
"Не стесняйтесь поздравлять!" – сказано в начале подписи к посту.
Далее отмечено, что Рахмонова теперь является сотрудником Департамента по чрезвычайным ситуациям в Алматы при МЧС Казахстана. В ее обязанности будет входить пропаганда спортивной идеологии в структурах министерства.
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