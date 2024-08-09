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Сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС

Сестра Шавката Рахмонова получила должность в МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2024 17:40 Фото: Instagram/sora_rakhmonova_
Казахстанка Сора Рахмонова, являющаяся сестрой прославленного бойца UFC Шавката Рахмонова, сообщила общественности о своей новой работе. Теперь трехкратная чемпионка мира по рукопашному бою работает в структуре Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), сообщает Zakon.kz.

Этим событием она поделилась с подписчиками на странице в Instagram 9 августа 2024 года.

"Не стесняйтесь поздравлять!" – сказано в начале подписи к посту.

Далее отмечено, что Рахмонова теперь является сотрудником Департамента по чрезвычайным ситуациям в Алматы при МЧС Казахстана. В ее обязанности будет входить пропаганда спортивной идеологии в структурах министерства.

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23 ноября 2023 года депутат Алматинского областного маслихата и мастер спорта по джиу-джитсу Нурсултан Орынбасаров сделал предложение руки и сердца Соре Рахмоновой. На него сестра знаменитого казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова ответила согласием.

Свадьба Нурсултана Орынбасарова и Соры Рахмоновой прошла 10 декабря.

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