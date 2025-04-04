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События

Казахстан в годы войны стал кинематографическим центром: снято 30 фильмов

Конференция к 80-летию победы в ВОВ, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 16:45 Фото: Министерство культуры и информации
Во времена Великой Отечественной войны Казахстан стал важным кинематографическим центром. На базе эвакуированных студий "Мосфильм" и "Ленфильм", а также Алма-Атинской киностудии, впоследствии ставшей "Казахфильмом", было снято 30 фильмов.

Об этом заявила министр культуры и информации РК Аида Балаева на конференции "Память Победы: единство поколений и народов".

В работе конференции также приняли участие заведующий отделом внутренней политики Администрации президента РК Абзал Нукенов, заместитель начальника управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Антон Рыбаков, руководитель российского Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, ученые и эксперты обеих стран, а также молодежный актив.

Среди снятых фильмов – легендарные "Два бойца", "Жди меня", "Батыры степей". В съемках принимали участие известные актеры Михаил Жаров, Любовь Орлова, Николай Черкасов и другие.

"Лихие годы войны открыли для казахстанской культуры новые горизонты для роста. Небывалый патриотический дух и мотивация стали теми факторами, которые определили на многие годы вперед облик и содержание казахского художественного и музыкального искусства, театра и кино, поэзии и литературы. Безусловно, мы -сегодняшнее поколение – должны ценить это и воспринимать как уникальный исторический этап на пути к становлению современной отечественной культуры", – сказала Аида Балаева.

В 1943 году на "Казахфильме" сняли картину "Белая роза", в которой одну из главных ролей исполнил Шакен Айманов. Позже киностудия получила его имя. В Казахстане также завершал работу над фильмом "Иван Грозный" легендарный режиссер Сергей Эйзенштейн.

Когда в 1944 году эвакуированные киностудии вернулись в Москву и Ленинград, "Казахфильм" начал самостоятельный путь. Во многом именно этот период стал основой для развития казахстанского кино. Участники конференции подчеркнули, что сотрудничество кинематографистов России и Казахстана в годы войны заложило фундамент для будущих совместных проектов.

На конференции Аида Балаева также напомнила, что после ВОВ 528 казахстанцев были награждены Золотой звездой Героя Советского Союза.  

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Айсулу Омарова
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