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События

В Астане 12 000 человек спели гимн Казахстана

Ночная Астана, ночь в Астане, ночной город, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 06:40 Фото: Zakon.kz
15 декабря в спортивном комплексе "Барыс Арена" 12 тыс. человек одновременно исполнили Государственный гимн Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы столичного акимата, такое массовое единение казахстанцев произошло во время ретро-фестиваля.

"Гордость за страну и общая энергия создали незабываемую атмосферу праздника, которая останется в сердцах участников надолго", – говорится в сообщении.

В честь Дня Независимости изображение государственного флага появилось на LED-экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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