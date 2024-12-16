В Астане 12 000 человек спели гимн Казахстана
Фото: Zakon.kz
15 декабря в спортивном комплексе "Барыс Арена" 12 тыс. человек одновременно исполнили Государственный гимн Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы столичного акимата, такое массовое единение казахстанцев произошло во время ретро-фестиваля.
"Гордость за страну и общая энергия создали незабываемую атмосферу праздника, которая останется в сердцах участников надолго", – говорится в сообщении.
В честь Дня Независимости изображение государственного флага появилось на LED-экранах центральных улиц, медиафасадах зданий КТЖ, ЭКСПО и Колесе обозрения.
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