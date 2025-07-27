На понедельник в Казахстане объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 28 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В районе Алакольских озер области Жетысу ожидается ветер юго-западный, порывы 30 м/с и более. На востоке, юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается гроза.

На юге, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем на западе, юге, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем на севере, востоке области 15-20, на востоке, в центре области порывы 23 м/с. На востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ветер северо-западный, северный, днем порывы 18 м/с.

Днем на юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. В Алматы днем ожидается гроза. В Конаеве днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, временами порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность, на севере, западе, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Карагандинской области ночью ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, на западе, севере области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, юге, в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза.

В Атырауской области ветер северный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на западе, юге области высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность.

На востоке области Улытау днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер западный, днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.

В Костанайской области ожидаются гроза, днем на юге, востоке области град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, днем на юге, востоке 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидается гроза.

Ночью на севере, юге, в центре области Абай ожидается гроза, днем на востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, юге, в центре области, днем на востоке, юге, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35-38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидается гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, юге области, днем на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 35 градусов, на юге области 38 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, ночью и утром порывы 15-18 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, шквал, днем град. Гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области 15-20 м/с, днем временами 23-28 м/с. В Кокшетау ожидается гроза. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью ожидается гроза, днем на востоке области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.

Ранее сообщалось, какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте с 28 по 30 июля.