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Опасная погода: в Алматы и 11 областях объявлено штормовое предупреждение

Медео, Медеу, высокогорное урочище, горы, снег, холод, туман, туман в горах, каток, высокогорный спортивный комплекс, заморозки, Алматы, осень в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2024 21:10 Фото: Zakon.kz/Ян Благов
В Алматы и 11 областях Казахстана на 25 ноября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидается ветер юго-восточный, ночью на юге области порывы 15-20 м/с.

В Улытауской области ожидается ветер восточный, на юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный, восточный, ночью и утром в центре, на востоке области 15-20 м/с. В Кызылорде сохраняется ветер северо-восточный, ночью порывы 15 м/с.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе Западно-Казахстанской области ожидается туман.

Ночью и утром на западе, востоке Абайской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, на юго-западе области 15-20 м/с.

25-27 ноября на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25 ноября ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Таразе 25-27 ноября временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидается туман. В Костанае ночью и утром – туман.

Ночью и утром на юге Алматинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на западный, ночью на востоке области порывы 15 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 25 по 27 ноября 2024 года. Подробнее можно узнать здесь

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