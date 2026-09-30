#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
440.86
500.77
5.27
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+17°
$
440.86
500.77
5.27
События

Опасная погода ожидается в ряде областей Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

Опасная погода ожидается в ряде областей Казахстана: объявлено штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 20:05 Фото: magnific.com
В 12 областях Казахстана на 1 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы вечером ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на юге области 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области 15-18 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе, севере области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что грозовые дожди, сильный ветер и туман надвигаются на Казахстан.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Штормовое предупреждение в Казахстане
19:23, 07 апреля 2025
Опасная погода: штормовое предупреждение объявлено в Алматы и во всех областях
штормовое предупреждение
20:05, 16 марта 2026
Штормовое предупреждение: опасная погода накроет ряд областей Казахстана во вторник
Заморозки, первый снег, осень в горах, похолодание, туман
21:37, 09 октября 2025
Опасная погода: в каких областях Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: instagram.com/saparbayaidarov
20:18, Сегодня
"Постараюсь закончить досрочно": Сапарбай Айдаров высказался о бое за титул IBF
Фото: Арлан Олжабай, НОК РК
19:31, Сегодня
Казахстан опустился ещё на одну позицию в медальном зачёте Азиады-2026
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба ФТК
19:10, Сегодня
Куламбаева и Жукаев уступили китайским теннисистам на Азиаде-2026
Фото: ATP
18:39, Сегодня
Янник Синнер планирует сыграть на "Мастерсе" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: