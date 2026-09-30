Опасная погода ожидается в ряде областей Казахстана: объявлено штормовое предупреждение

В 12 областях Казахстана на 1 октября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На востоке Актюбинской области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, в центре Мангистауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге, востоке Акмолинской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза, днем в горных районах области сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер юго-западный, ночью в горных районах области, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность. В Алматы вечером ожидаются кратковременный дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Конаеве сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Павлодарской области ожидается туман. Ветер восточный, днем на юге области 18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Днем на юге Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем на северо-западе области 15-18 м/с. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, на юго-западе, севере области 15-20 м/с. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что грозовые дожди, сильный ветер и туман надвигаются на Казахстан.