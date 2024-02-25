Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям

Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям Фото: pixabay
ДЧС Алматы сделал важное заявление в связи со штормовым предупреждением, объявленным синоптиками, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, в Алматы в понедельник, 26 февраля, ожидается сильный туман. 

"В этой связи Департамент по ЧС Алматы напоминает, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве убедительно попросили туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 26 февраля по территории Казахстана в семи областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются метель, сильный ветер и туман. 


Читайте также

Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
встреча
Аким СКО поручил решить вопрос нехватки кормов в Уалихановском и Акжарском районах
Сайт eGov временно будет недоступен из-за техработ
Сайт eGov временно будет недоступен из-за техработ
Диана Абдуллаева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МИД Германии переименовал Киев
МИД Германии переименовал Киев
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
Метель и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявили штормовое предупреждение
землетрясение в Алматы
Землетрясение вновь почувствовали алматинцы
землетрясение
Можно ли спрогнозировать землетрясение, рассказал эксперт
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: