Лучше отложить поездку: ДЧС Алматы обратился с важным заявлением к водителям

ДЧС Алматы сделал важное заявление в связи со штормовым предупреждением, объявленным синоптиками, сообщает Zakon.kz.

По прогнозу синоптиков, в Алматы в понедельник, 26 февраля, ожидается сильный туман.

"В этой связи Департамент по ЧС Алматы напоминает, что в условиях тумана автомобилистам нужно быть предельно аккуратными. При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – говорится в сообщении.

Также в ведомстве убедительно попросили туристов и отдыхающих соблюдать все меры безопасности и поведения в горной местности.

Ранее "Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 26 февраля по территории Казахстана в семи областях республики. По прогнозам синоптиков, в стране ожидаются метель, сильный ветер и туман.



