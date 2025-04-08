Ракета Победы стартовала с "Байконура" – видео с разных ракурсов

Утром 8 апреля с космодрома "Байконур" в Казахстане стартовал корабль "Союз МС-27" с новым экипажем Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем "Союз-2.1а", раскрыты его антенны и солнечные батареи.

По информации "Роскосмоса", в экипаж "Союз МС-27" вошли космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким.

На станции корабль ждет экипаж 72-й длительной экспедиции – космонавты "Роскосмоса" Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков, астронавты NASA Дональд Петтит, Энн МакКлейн и Николь Айерс, астронавт JAXA Такуя Ониси.

В рамках 73-й длительной экспедиции на МКС продолжительностью 245 суток планируются два российских выхода в открытый космос, прибытие грузовых кораблей "Прогресс МС-31" и "Прогресс МС-32", проведение научно-прикладных исследований.

В Сети активно распространяют фото и видео запуска. В том числе находящийся на МКС Иван Вагнер сделал видео из космоса.

Запущенная ракета получила название "Ракета Победы" в честь 80-летия Великой Победы.