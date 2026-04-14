Усилить работу Хоргоса и Достыка на границе с Китаем поручил Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 14 апреля 2026 года принял акима области Жетысу Бейбита Исабаева. Президент заслушал отчет о социально-экономическом развитии региона и перспективах на предстоящий период, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировал Бейбит Исабаев, по итогам 2025 года достигнуты все основные целевые индикаторы. Привлечено 610 млрд тенге инвестиций, что выше показателей предыдущего года на 12,8%.

"Президенту были представлены планы развития агропромышленного комплекса. Расширены площади посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свеклы. Ведутся работы по увеличению мощностей Аксуского и Коксуского сахарных заводов в два раза, до 950 тыс. тонн. До 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 94,4 млрд тенге. В частности, намечено строительство птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов. В промышленности за последние три года введено 29 новых объектов и расширено 7 действующих производств, создано 1841 рабочее место", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Глава государства был проинформирован о развитии инфраструктуры. Уровень газификации в области достиг 67,2%. Завершено строительство газопровода Талдыкорган – Ушарал, что позволило газифицировать 210 населенных пунктов и обеспечить доступ к газу свыше 650 тыс. жителей.

Продолжается работа по расширению туристических возможностей региона. Решены вопросы строительства дорог, обеспечения питьевой водой, электроснабжения и отвода канализационных стоков в туристических зонах на побережьях озер Алаколь и Балхаш. Начато укрепление береговой линии этих водоемов. Ведется реконструкция 31 км автомобильной дороги, ведущей к водопаду Бурхан-Булак.

В рамках экологической программы "Таза Қазақстан" планируется создать три экопарка и высадить 121 тыс. саженцев.

"По итогам встречи президент дал ряд поручений по организации эффективной работы пограничного пункта "Достық" и СЭЗ "Хоргос" на границе с Китаем, а также по активному развитию горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше". Пресс-служба президента РК

