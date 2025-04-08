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События

Полицейский помог россиянке найти свою маму спустя 59 лет в Астане

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 16:35 Фото: Zakon.kz
Участковый инспектор Бахытжан Сарманов сумел воссоединить мать и дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в марте 2025 года в опорный пункт позвонила 59-летняя гражданка России и попросила помочь ей найти свою мать. Майор Сарманов провел проверку и сумел найти ее в Астане.

Россиянка купила билеты и прилетела в Казахстан. Она выразила огромную благодарность в адрес департамента полиции.

Оказалось, что она на протяжении многих лет безуспешно искала свою маму.

"Я даже обращалась в передачу, которая занимается поиском людей, но оттуда не было никакой информации. А Бахытжан Сарманов оперативно нашел моих родственников. Как иностранная гражданка, я была впечатлена внимательностью и бдительностью сотрудников казахстанской полиции", — поделилась женщина.

В МВД отмечают, что история жизни 78-летней матери достойна многосерийного драматического фильма со счастливым концом. 

В начале апреля Zakon.kz писал о казахстанке, которую удочерили американцы. На праздники Наурыз она впервые посетила Казахстан. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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