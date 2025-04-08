Полицейский помог россиянке найти свою маму спустя 59 лет в Астане

Участковый инспектор Бахытжан Сарманов сумел воссоединить мать и дочь, сообщает Zakon.kz.

По информации МВД РК, в марте 2025 года в опорный пункт позвонила 59-летняя гражданка России и попросила помочь ей найти свою мать. Майор Сарманов провел проверку и сумел найти ее в Астане.

Россиянка купила билеты и прилетела в Казахстан. Она выразила огромную благодарность в адрес департамента полиции.

Оказалось, что она на протяжении многих лет безуспешно искала свою маму.

"Я даже обращалась в передачу, которая занимается поиском людей, но оттуда не было никакой информации. А Бахытжан Сарманов оперативно нашел моих родственников. Как иностранная гражданка, я была впечатлена внимательностью и бдительностью сотрудников казахстанской полиции", — поделилась женщина.

В МВД отмечают, что история жизни 78-летней матери достойна многосерийного драматического фильма со счастливым концом.

В начале апреля Zakon.kz писал о казахстанке, которую удочерили американцы. На праздники Наурыз она впервые посетила Казахстан.