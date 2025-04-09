Специальное совещание проведет президент Казахстана

Специальное совещание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева анонсировали в пресс-службе Акорды 9 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

"Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канала Акорды в среду.

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