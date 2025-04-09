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События

Специальное совещание проведет президент Казахстана

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 09.04.2025 19:56 Фото: pixabay
Специальное совещание с участием главы государства Касым-Жомарта Токаева анонсировали в пресс-службе Акорды 9 апреля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Ранее президент Казахстана провел совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым, председателем Национального банка Тимуром Сулейменовым и другими должностными лицами по ситуации в экономике в связи c обвалом цен на энергоресурсы и основные товары на мировых рынках вследствие тарифных конфликтов.

"Ожидается, что на следующей неделе глава государства проведет специальное совещание по этому вопросу", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канала Акорды в среду.

О том, какие сценарии развития на случай падения цены на нефть до 50 и 55 долларов за баррель готовит правительство Казахстана, можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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