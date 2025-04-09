Заморозки и дожди с грозой: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 10 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. На севере, в центре области пыльная буря. Ветер юго-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, юге Костанайской области ожидаются гроза, пыльная буря. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер южный, юго-западный, ночью на юге области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, востоке области 23-28 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15 м/с. В Караганде ожидается ночью и утром туман.

Днем на западе, севере области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области туман. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ночью и утром туман.

На севере, западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ветер северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный, днем на юго-западе области 15-20 м/с. В Семее ночью и утром туман.

Ночью на юге, западе, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20, в центре, на востоке области временами 25 м/с. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, северный, днем на юге, в центре области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.



На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается пыльная буря.

В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере, днем на западе, севере, юге ожидается гроза. Днем на западе, севере, юге области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер южный, ночью на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается гроза. Ветер южный, днем 15-20, порывы 23-28 м/с.



Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман. Ветер северный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области заморозки 3 градуса. В Уральске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ночью заморозки 1-3 градуса.

Днем на западе, севере Акмолинской области ожидается гроза. Днем на западе, юге области ожидается пыльная буря. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер южный, утром и днем на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается ветер южный, днем порывы 15-18 м/с.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

В предгорных, горных районах Алматинской области и города Алматы временами ожидается гроза.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, востоке Павлодарской области ожидается туман.

Ранее сообщалось, что в Казахстане по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды, и в предстоящий четверг, 10 апреля 2025 года, ожидаются осадки.

