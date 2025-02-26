Жители Семея проведут лето без горячей воды

Летом 2025 года в Семее вновь отключат горячую воду. С такой ситуацией горожане сталкиваются несколько лет подряд, но в этом году они особенно обеспокоены, сообщает Zakon.kz.

По информации "24KZ", в марте в городе вводят дифференцированный тариф на воду. Это значит, что теперь за коммунальные услуги семейчане будут платить почти вдвое больше.

По словам заместителя акима Абайской области Димитрия Гарикова, такая ситуация сложилась из-за ежегодного ремонта котельных, а также долгов и убыточности предприятия "Теплокоммунэнерго". Решить проблему удастся только после строительства ТЭЦ-3.

"Я вам хочу сказать в целом по нашему предприятию. Даже с учетом увеличения тарифа, который мы повысили практически на 14% вместо заявленных 24%, "Теплокоммунэнерго" остается убыточным. Я бы хотел отметить, что на сегодняшний день предприятие находится в реабилитации на 2,8 млрд тенге. С 2025 года начинаются выплаты, которые в тарифе не заложены. В целом, коне