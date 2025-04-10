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События

Президент отметил группу ученых государственными наградами

Касым-Жомарт Токаев, награды, ученые, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 11:35 Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказала пресс-служба главы государства.

"В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки", – сказано в сообщении.

В частности, четверо ученых награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".

Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены шесть граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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