Президент отметил группу ученых государственными наградами
Фото: akorda.kz
10 апреля 2025 года президент Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами, сообщает Zakon.kz.
Об этом рассказала пресс-служба главы государства.
"В преддверии Дня работников науки Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о присуждении ряду ученых государственных наград за большие достижения в области науки", – сказано в сообщении.
В частности, четверо ученых награждены орденом "Парасат", 15 – орденом "Құрмет".
Медали "Ерен еңбегі үшін" удостоены шесть граждан. Двум ученым присвоено почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ғылым және техника қайраткері".
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