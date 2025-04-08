Россиянка погибла, упав с ребенком с подвесного моста

В Забайкальском крае женщина возвращалась с ребенком из школы домой. Их путь проходил через подвесной мост. Из-за сильного порыва ветра они упали в реку. Мать спасти не удалось, сообщает Zakon.kz.

СМИ пишут, что мост соединяет поселок Приисковый с селом Михайловка. В тот день он был закрыт из-за штормового ветра, но кто-то сорвал ограждение и сигнальные ленты, поэтому люди продолжили идти через реку.

Как заявили в следственном управлении СК РФ по региону, по данному факту следователи возбудили уголовное дело.

"Медицинским работникам после извлечения из реки спасти женщину не удалось. Ребенку в настоящее время оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении в Telegram.

Следователи установят организацию и лиц, в обязанности которых входит обслуживание моста и осуществление контроля за безопасностью граждан, и дадут их действиям принципиальную правовую оценку.

Ранее сообщалось, что из-за паводков пять пригородных сел Акмолинской области оказались отрезаны от сообщения.