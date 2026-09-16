Заморозки, дожди и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане

В 16 областях Казахстана на 17 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Алматинской области ожидается ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Алматы сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве – чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, востоке Атырауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-18 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау ночью и утром ожидаются дождь, гроза. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ожидается ветер южный, юго-западный, ночью на западе, в центре области, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На северо-западе области сохраняется высокая пожарная опасность, по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

На западе Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, на западе, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, днем на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, в центре области Абай ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза, ночью в горных районах области осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром на западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается туман. Ночью на севере, востоке области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе, севере Костанайской области ожидаются дождь, гроза, днем – дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере области – туман. Ветер юго-западный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юге, севере, востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный, днем порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на западе Северо-Казахстанской области ожидаются небольшой дождь, гроза, днем – дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром ожидается туман. Ветер южный, юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на западе, севере, в центре Павлодарской области ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром на западе области ожидается туман. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области – чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ночью и утром ожидается туман.

Ранее синоптики предупредили о надвигающемся на Казахстан циклоне с дождями.