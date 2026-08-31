Назначен новый гендиректор ТОО "Қазақ газеттері"

Новым генеральным директором ТОО "Қазақ газеттері" стал Ержан Байтлес. Он с сентября 2023 года занимал должность заместителя пресс-секретаря президента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 31 августа 2026 года, стало известно из Instagram ТОО.

"Ержан Байтлес, много лет работающий в сфере журналистики и вносящий вклад в развитие национальной прессы, назначен генеральным директором ТОО "Қазақ газеттері", – говорится в сообщении, опубликованном в понедельник.

Также о назначении Ержана Байтлеса новым гендиректором ТОО "Қазақ газеттері" сообщили в Министерстве культуры и информации (МКИ) РК.

С 2023 года должность генерального директора ТОО "Қазақ газеттері" занимал Дихан Камзабекулы. 27 августа 2026 года сообщалось, что он стал депутатом Курултая от партии "Әділет".

По данным Kazinform, в состав ТОО "Қазақ газеттері" сегодня входят газеты "Egemen Qazaqstan", "Казахстанская правда", "Ана тілі", "Уйғур авази", "Ұлан", "Дружные ребята", а также журналы "Ақиқат", "Үркер", "Ақ желкен", "Балдырған" и "Мысль".

Ержан Байтлес родился в 1981 году в Кызылординской области. В 2002 году окончил факультет журналистики Казахского национального университета им. аль-Фараби.

Работал корреспондентом в таких известных изданиях страны, как "Алматы ақшамы", "Алты Алаш", "Ана тілі", "Egemen Qazaqstan", пройдя все этапы журналистской карьеры.

В 2008-2011 годах был первым заместителем главного редактора республиканской газеты "Ана тілі". Позже работал собственным корреспондентом республиканской газеты "Egemen Qazaqstan" в Кызылординской области. В 2018-2019 годах занимал должность заместителя председателя Кызылординского областного филиала партии "Nur Otan". В 2019 году был заведующим сектором пресс-службы президента РК, а в 2021-2023 годах – заместителем заведующего секретариатом Государственного советника РК.

14 сентября 2023 года стало известно, что Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана.

Ранее сообщалось, что Ляззат Танысбай назначена председателем правления АО "Агентство "Хабар". Возглавлявший ранее агентство Кемелбек Ойшыбаев был освобожден от занимаемой должности.