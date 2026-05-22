События

Что делает краснокнижный медведь ночью в горах Алматы: редкие кадры попали в Сеть

медведь, хищник, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:11 Фото: pexels
С помощью фотоловушек на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка был зафиксирован постоянный маршрут передвижения тянь-шаньского бурого медведя, занесенного в Красную книгу Казахстана, сообщает Zakon.kz.

К тому же объектив фотоловушки снял уникальные моменты из жизни хищника.

"В ночное время было получено несколько интересных видеосюжетов, которые представляют ценную информацию о поведении и образе жизни медведей в естественной среде обитания", – рассказывают сотрудники парка.

Так, на видеозаписях можно заметить, как медведи трутся спиной и боками о деревья.

Это является одним из способов обозначения своей территории.

В целом бурые медведи используют различные методы территориальной маркировки:

  • трутся телом о деревья;
  • оставляют следы когтей;
  • роют землю и оставляют углубления;
  • многократно проходят по одним и тем же тропам;
  • оставляют следы жизнедеятельности (экскременты др.).

Как правило, самцы тяньшанского бурого медведя крупнее самок. При достаточном количестве кормовой базы территории нескольких особей могут пересекаться.

Иле-Алатауский государственный национальный природный парк расположен в непосредственной близости к южной границе Алматы, в предгорьях Заилийского Алатау. От центра города до ближайших въездов на территорию парка можно доехать всего за 15-30 минут на машине.

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 10:11
Проснувшиеся бурые медведи гуляют всего в 30 км от Алматы

Немного ранее в Сети появились кадры с последствиями визита бурого медведя в одну из гостиниц в горах Жетысу. Специалисты, комментируя произошедшее, уточнили, что это является тревожным сигналом.

Анастасия Московчук
