Что делает краснокнижный медведь ночью в горах Алматы: редкие кадры попали в Сеть
К тому же объектив фотоловушки снял уникальные моменты из жизни хищника.
"В ночное время было получено несколько интересных видеосюжетов, которые представляют ценную информацию о поведении и образе жизни медведей в естественной среде обитания", – рассказывают сотрудники парка.
Так, на видеозаписях можно заметить, как медведи трутся спиной и боками о деревья.
Это является одним из способов обозначения своей территории.
В целом бурые медведи используют различные методы территориальной маркировки:
- трутся телом о деревья;
- оставляют следы когтей;
- роют землю и оставляют углубления;
- многократно проходят по одним и тем же тропам;
- оставляют следы жизнедеятельности (экскременты др.).
Как правило, самцы тяньшанского бурого медведя крупнее самок. При достаточном количестве кормовой базы территории нескольких особей могут пересекаться.
Иле-Алатауский государственный национальный природный парк расположен в непосредственной близости к южной границе Алматы, в предгорьях Заилийского Алатау. От центра города до ближайших въездов на территорию парка можно доехать всего за 15-30 минут на машине.
Немного ранее в Сети появились кадры с последствиями визита бурого медведя в одну из гостиниц в горах Жетысу. Специалисты, комментируя произошедшее, уточнили, что это является тревожным сигналом.