В Темиртау состоялся первый отраслевой форум по безопасности

2025 год указом президента Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом рабочих профессий – стратегический шаг в укреплении роли рабочих специальностей как основного фактора экономической стабильности и социального прогресса.

В рамках повышения безопасности на казахстанских производственных предприятиях в г. Темиртау состоялся первый отраслевой Форум по охране труда "Территория безопасности". Мероприятие собрало экспертов, специалистов и представителей крупнейших производственных компаний, госуправления и депутатов для обсуждения актуальных вопросов в данной сфере.

Фото: Qarmet

С приветственным словом на форуме выступила министр труда и социальной защиты РК Светлана Жакупова.

"Форум "Территория безопасности" проходит в нужное время и в нужном месте. Обсуждать и внедрять лучшие решения по безопасности труда нужно именно тут, под сенью труб крупнейшего металлургического предприятия страны. Здесь, в Темиртау, на Qarmet мы уже видим первые плоды модернизации и нового подхода к безопасности. Пришли технологии и травматизм упал почти втрое. И это не простая статистика, а спасенные жизни. Уверена, что вместе – государство, бизнес, профсоюзы и сами работники – мы сможем построить ту самую территорию безопасности, где каждый будет уверен, что его труд ценится, а жизнь под защитой", – сказала министр.

Форум по охране труда собрал в Темиртау представителей не только крупных предприятий Казахстана, но и мировых специалистов. С докладом про инновационные подходы в области охраны труда выступил известный международный эксперт по производственной безопасности Даррен Николс.

Фото: Qarmet

"Мы здесь, чтобы говорить не только о цифрах и показателях, но и о самом ценном – человеческой жизни. Qarmet – один из крупнейших промышленных игроков в стране – уже движется в правильном направлении: мы наблюдаем снижение травматизма в Угольном департаменте компании в 5,5 раза за год. Это результат системной работы: от анализа причин до конкретных действий. Мне известно, что в 2025 году планируется внедрение промышленных роботов в металлургическом цикле: резка, сварка, упаковка – те зоны, где происходит до 30% всех травм. Для системных изменений необходима международная кооперация. В 2025-2026 годах Qarmet запускает пилотный проект по обмену специалистами в области охраны труда с предприятиями Германии и Финляндии. Даже в условиях сложной промышленной реальности возможны устойчивые, этичные и технологичные решения. Сегодня мы объединяем усилия, чтобы завтрашний день стал безопаснее. Я благодарю всех за то, что вы разделяете эту миссию", – сказал Николс.

Eurasian Resources Group (ERG) представил аудитории решения в области обеспечения безопасности работ на высоте.

"Все присутствующие здесь работники понимают, как актуален риск работы на высоте. Для решения этого вопроса в компании была одобрена программа обеспечения безопасности работ на высоте. Она включает в себя обучение 17 тысяч работников теории и практике, установку на 19 локациях в шести областях нашего присутствия 10 учебно-тренировочных полигонов с оснащением их всем необходимым приспособлением", – поделился директор Департамента по охране труда и промбезопасности ТОО "Евразийская Группа" Алимхан Ерходжаев.

Фото: Qarmet

Представитель Акционерного общества "АК Алтыналмас" выступил на форуме с докладом в области культуры безопасности и применению лучших практик.

Фото: Qarmet

"Как отметил ранее выступавший мистер Николс, Safety – это не только правила и требования, оборудование и технологии, это в первую очередь люди. Наша компания представлена в 4 регионах Казахстана со штатом более 9000 сотрудников и добычей 520 000 унций золота в год. С 2019 года мы реализуем проект по совершенствованию Системы управления ПБиОТ и повышению культуры безопасности "Sana Safety – Осознанная безопасность". Благодаря внедрению лучших практик коэффициент травматизма с потерей рабочего времени LTIFR с 2019 по 2024 год снижен на 35%", – рассказал Габит Мустафин, руководитель проекта, отдела по оптимизации СУ ПБ и ОТ АО "АК Алтыналмас".

Компания Kaz Minerals поделились своим опытом в цифровой трансформации для повышения безопасности, устойчивого развития и производительности.

Фото: Qarmet

"Благодарю компанию Qarmet за приглашение на такое мероприятие. Мы убеждены, что все травмы и несчастные случаи можно предотвратить. Если на предприятии созданы хорошие условия труда, то производство будет эффективным. В своей деятельности мы стараемся использовать современные технологические решения. Активно внедряется искусственный интеллект в разных процессах производства, на обогатительных фабриках, рудниках, в транспортной безопасности. При обучении мы используем симуляторы горного оборудования, очки виртуальной реальности. Все это дает большой эффект при отработке навыков в безопасных условиях, максимально приближенных к реальным, соответственно, когда работник приступает к непосредственным обязанностям, его навыки уже отработаны и снижена вероятность происшествия", – выступил Тимур Алимбеков, менеджер по промышленной безопасности и охране труда "Kaz Minerals Management".

Qarmet на форуме представлял директор службы по безопасности и охране труда компании Сергей Стефурак.

Фото: Qarmet

"Наш форум – это реальный шаг к созданию более безопасной и устойчивой горно-металлургической отрасли Казахстана. Фокус Qarmet – внедрение цифровых и автоматизированных решений, направленных на предупреждение несчастных случаев, минимизацию рисков и обеспечение максимальной защищенности сотрудников. Отмечу ряд нововведений, внедренных нами всего за год. В структурных подразделениях Стального департамента установлены 385 камер, интегрированных с ИИ. Важным элементом безопасности является система позиционирования горнорабочих, реализованная в шахтах Угольного департамента. Системы полностью смонтированы и введены в опытную эксплуатацию на 4 шахтах. В 2025 году завершится оснащение еще 4 шахт. Внедряется инновационная технология плазменно-импульсного воздействия на угольный пласт для снижения их газоносности. Результат – снижение газоносности в обрабатываемых зонах на 40-50%, а срок дегазации составляет от 3 до 5 лет", – отметил Стефурак.

Форум "Территория безопасности" в г. Темиртау стал важным шагом в создании единой платформы для обмена опытом и поиска новых решений в сфере охраны труда. Открытое обсуждение на площадке Qarmet является отражением стремления казахстанских компаний к обеспечению безопасности человека труда.