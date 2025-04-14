Токаев наградил казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах

Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 14 апреля 2025 года, подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах, сообщает Zakon.kz.

Как следует из документа, "за образцовое исполнение воинского долга, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе осуществления миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Голанских высотах", президент постановил наградить: орденом "Айбын" I степени имени Сагадата Нурмагамбетова Аипова Жигера Муратулы – начальника управления Центра миротворческих операций Министерства обороны РК; орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы Аппазова Сухраба Тохтыкожаевича – старшего офицера – преподавателя Центра миротворческих операций Министерства обороны РК;

Кәмен Бауыржан Қасымұлы – начальника штаба инженерного батальона войсковой части 58012 Министерства обороны РК;

Қасымов Мақсат Сеилханұлы – офицера войсковой части 99230 Министерства обороны РК;

Мырзанұлы Аллаберген – командира команды специального назначения войсковой части 74884 Министерства обороны РК;

Сабыржанов Есен Елшатұлы – командира разведывательно-штурмовой роты (специального назначения) войсковой части 44736 Министерства обороны РК;

Сейдалина Руслана Жанбековича – заместителя начальника департамента Министерства обороны РК; орденом "Айбын" III степени имени Рахимжана Кошкарбаева Мамырханов Біржан Еркінғазыұлы – сержанта танкового батальона войсковой части 30217 Министерства обороны РК; медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін" Ағыбай Абылай Ержанұлы – командира отделения войсковой части 32388 Министерства обороны РК;

Акимова Самата Асанжановича – сержанта-инструктора Центра миротворческих операций Министерства обороны РК;

Давлетова Рафика Мажидовича – начальника смены Центра миротворческих операций Министерства обороны РК;

Еркинова Дархана Еркинулы – командира отделения войсковой части 44736 Министерства обороны РК;

Карибаева Саяна Куантаевича – командира разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны РК;

Кенжетай Ертай Жаңабергенұлы – офицера (подрывника) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны РК;

Мусаипова Нуржана Нурбековича – офицера Управления командующего регионального командования "Восток" Министерства обороны РК;

Нурпеисова Ерлика Абюровича – офицера (снайпера) разведывательной группы войсковой части 22750 Министерства обороны РК;

Нурумова Серика Аскаровича – заместителя военного представителя Министерства обороны РК при ООН – заместителя военного атташе Главного разведывательного управления Вооруженных сил РК;

Сисатова Азамата Амангельдиевича – начальника управления Министерства обороны РК;

Теленчинова Сания Қалымқызы – старшего специалиста (старшего радиотелефониста) войсковой части 44793 Министерства обороны РК;

Төкенов Ұлан Нұрбекұлы – старшего офицера (инструктора по горной подготовке) войсковой части 44736 Министерства обороны РК. Указ вводится в действие со дня подписания. Материал по теме Токаев лично поздравил ученых с профессиональным праздником 10 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев отметил группу ученых государственными наградами.

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