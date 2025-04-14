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События

Об историческом шаге армии Казахстана рассказал Токаев

Токаев, военные, миротворцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 12:10 Фото: akorda.kz
Касым-Жомарт Токаев 14 апреля встретился с офицерами и солдатами, успешно служившими в составе Национальных миротворческих сил и внесшими значительный вклад в укрепление международной безопасности, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства обратил внимание на то, что не всем странам удается стать участниками миротворческих сил. И такая возможность позволила армии Казахстана сделать в прошлом году еще один исторический шаг.

"Впервые Казахстан самостоятельно осуществил миротворческие миссии. Благодаря операции на Голанских высотах наше взаимодействие с ООН вышло на качественно новый уровень. Казахстан вошел в число государств, имеющих полноценный миротворческий контингент. Мы одна из стран в Центральной Азии, имеющая большой опыт в этой области", – сказал он.

Верховный главнокомандующий отметил, что отдельного внимания заслуживает задача, направленная на подготовку военнослужащих по выполнению важных миссий. По его словам, за короткий срок была проведена качественная работа по обучению бойцов и оснащению их снаряжением, соответствующим международным стандартам.

"Это показатель готовности, что армия Казахстана способна выполнять самые сложные задачи. В решающий момент конфликта в Сирии вы действовали прагматично и решительно и тем самым подтвердили высокий уровень профессионализма казахстанской армии. Тогда все мировое сообщество стало свидетелем высокого духа и мужества казахского воина. Вы несли службу в горячих точках, проявили огромное мужество и приобрели богатый опыт. Теперь необходимо передать ваши знания и другим военнослужащим. Важно внедрить новые навыки, полученные в ходе миротворческих миссий, в систему национальной военной подготовки", – сказал глава государства.

Сегодня, 14 апреля, стало известно, что Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан" казахстанских миротворцев, служивших на Голанских высотах. Список награжденных можно посмотреть здесь.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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