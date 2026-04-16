События

Суд дал иностранцу второй шанс и отказал в выдворении из Казахстана

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 16.04.2026 18:14
Кассационный суд по гражданским делам отказал в выдворении иностранца из Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из Telegram-канала суда:

"Гражданин Республики Кыргызстан А., длительное время проживая на территории Республики Казахстан, явился участником уголовного правонарушения, повлекшего причинение вреда здоровью третьему лицу; нарушил требования миграционного законодательства, выразившиеся в проживании без надлежащих документов и регистрации; а также привлечен к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Решением районного суда А. выдворен за пределы Республики Казахстан за неоднократное нарушение требований действующего законодательства".

Как напомнили в кассационном суде, в пункте 14 нормативного постановления Верховного суда РК от 13 декабря 2013 года №4 "О судебной практике рассмотрения дел о выдворении иностранцев или лиц без гражданства за пределы Республики Казахстан" указано, что при разрешении вопроса о выдворении суд обязан учитывать характер и степень совершенных правонарушений, личность правонарушителя, а также иные существенные обстоятельства.

"Учитывая, что А. проживает в стране легально, так как имеет вид на жительство в Республике Казахстан, работает разнорабочим в крестьянском хозяйстве, проживает с матерью-пенсионеркой, гражданской супругой, двумя несовершеннолетними детьми от первого брака, кассационный суд отменил решение суда первой инстанции и оставил А. на территории Республики Казахстан, предоставив ему второй шанс".Кассационный суд по гражданским делам

Как пояснили в кассационном суде, принимая решение о выдворении иностранца за пределы РК, суд должен учесть тяжесть совершенного иностранным гражданином нарушения, степень вины правонарушителя, наличие семейных связей и иных существенных обстоятельств.

"Решение о выдворении иностранцев должно основываться на объективных данных, подтверждающих действительную необходимость принятия такого решения как единственно возможного способа обеспечения баланса основных прав человека (выдворяемого) и интересов общества", – объяснили принятое по иностранцу решение в Кассационном суде по гражданским делам.

"Кидали камни и били людей": суд принял решение по иностранным подросткам, нападавшим на людей в Алматы

О том, что важно знать казахстанцам, имеющим двойное гражданство, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
