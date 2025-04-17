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События

Снег с дождем и заморозки: в Астане и 14 областях объявили штормовое предупреждение

Дождь, дожди, осадки, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 21:05 Фото: unsplash
В Астане и 14 областях Казахстана на 18 апреля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью севере, юге, востоке Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь), гололед, днем осадки (снег, дождь). На севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Павлодаре днем ожидаются осадки (снег, дождь). Ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Улытау ожидается ночью и утром на западе, севере области туман.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью ожидаются осадки (преимущественно снег), днем осадки (дождь, снег). Гололед. Ветер северо-западный 15-20, днем порывы 25 м/с. 

Ночью и утром на севере, востоке Костанайской области ожидаются осадки (дождь, снег). Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Актюбинской области ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер западный, северо-западный днем на севере области порывы 15 м/с. В Актобе ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Ночью на севере, востоке, в центре области Абай ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, днем на западе, севере, юге области ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный порывы 15-20, днем на юге области порывы 23 м/с. В Семее  ожидается ветер северо-западный порывы 15-18 м/с. 

Ночью на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед, днем на севере, востоке, юге области ожидаются осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ночью ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Карагандинской области ожидаются ночью на востоке области гололед, днем на севере области осадки (дождь, снег). Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Астане утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, утром и днем порывы 15-20 м/с, днем временами 23 м/с.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

На севере, востоке, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау утром и днем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, туман. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе ночью ожидается гроза. 

Ночью в горах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На юге, в горных районах области гроза. На севере, западе области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в центре и горных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане временами ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В горных районах области Жетысу ожидаются ночью туман, на востоке, в горных районах области днем гроза. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с. 

Ранее синоптики предоставили прогноз по Казахстану 18 апреля 2025 года. Из него следует, что погода в предстоящую пятницу резко испортится. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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