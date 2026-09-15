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Культура и шоу-бизнес

"Всегда мечтала": Мадлен похвасталась роскошным праздником в Париже

Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n/, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2026 01:14 Фото: instagram/_m_a_d_l_e_n
Казахстанская блогер-миллионник Мадинахон Мамадалиева, более известная под псевдонимом Мадлен, празднует день рождения в одной из мировых столиц моды. Для личного праздника инфлюенсер выбрала Париж, сообщает Zakon.kz.

Именинница уже успела похвастаться яркими снимками в социальных сетях. На кадрах Мадлен предстала в роскошном приталенном платье, полностью усыпанном пайетками.

Девушка призналась, что поездка во Францию стала для нее особенным событием, ведь ей удалось исполнить давнюю мечту – привезти в Париж маму. Свой личный праздник блогер отметила в окружении самых близких и любимых людей.

"Я так шикарно провела эти дни! Столько любви, эмоций, красивых моментов и счастья. Спасибо Всевышнему за все, что у меня есть. За людей рядом, за возможности, за каждый момент этой жизни", – поделилась 15 сентября 2026 года эмоциями блогер.

Публикация быстро собрала тысячи отметок "нравится". В комментариях под постом праздничные пожелания и теплиые слова оставляют не только многочисленные поклонники, но и представители казахстанского шоу-бизнеса.

  • Жаным какая же роскошная, богатая душой девушка! По вам видно что вы искренний, хороший человек! Будьте всегда счастливы! Только больших побед! Никто не сможет с вами сравниться, вы просто молодец! С днем рождения Мадинушка.
  • Красивые.
  • Мама шикарная красотка, идет ей Франция!
  • С днем рождения!!!
  • Красотка!

Немного ранее мы писали о том, как шестилетний барабанщик из Шымкента покорил Казнет.

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Канат Болысбек
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