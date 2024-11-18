Мадлен улетела в Россию

Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), демонстрирующая красивую и дорогую жизнь через социальные сети, улетела в Россию. Инстадива не стала создавать интригу и раскрыла причину своей поездки, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, Мадлен прилетела в Санкт-Петербург на мероприятие от немецкого бренда одежды.

В описании к серии фотографий она поблагодарила организаторов за роскошное гостеприимство в этнографическом музее.

"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", – добавил Мадлен.

Также на ее странице в Instagram есть снимки с вечерней прогулки по городу.

Комментаторы после просмотра публикаций осыпали автора комплиментами, сравнив с Афродитой.

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