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Мадлен улетела в Россию

Мадлен улетела в Россию, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2024 16:34 Фото: Instagram/_m_a_d_l_e_n
Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), демонстрирующая красивую и дорогую жизнь через социальные сети, улетела в Россию. Инстадива не стала создавать интригу и раскрыла причину своей поездки, сообщает Zakon.kz.

Как оказалось, Мадлен прилетела в Санкт-Петербург на мероприятие от немецкого бренда одежды.

В описании к серии фотографий она поблагодарила организаторов за роскошное гостеприимство в этнографическом музее.

"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", – добавил Мадлен.

Также на ее странице в Instagram есть снимки с вечерней прогулки по городу.

Комментаторы после просмотра публикаций осыпали автора комплиментами, сравнив с Афродитой.

Ранее сообщалось, что Максимо Леон из Чили, которому всего девять лет, с чувством исполнил песню народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена под названием "Ұмытылмас күн". Его пение очаровало слушателей.

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