Мадлен улетела в Россию
Фото: Instagram/_m_a_d_l_e_n
Казахстанский блогер Мадинахон Мамадалиева (более известная как Мадлен), демонстрирующая красивую и дорогую жизнь через социальные сети, улетела в Россию. Инстадива не стала создавать интригу и раскрыла причину своей поездки, сообщает Zakon.kz.
Как оказалось, Мадлен прилетела в Санкт-Петербург на мероприятие от немецкого бренда одежды.
В описании к серии фотографий она поблагодарила организаторов за роскошное гостеприимство в этнографическом музее.
"Была рада быть гостем такого вечера в культурной столице", – добавил Мадлен.
Также на ее странице в Instagram есть снимки с вечерней прогулки по городу.
Комментаторы после просмотра публикаций осыпали автора комплиментами, сравнив с Афродитой.
Ранее сообщалось, что Максимо Леон из Чили, которому всего девять лет, с чувством исполнил песню народного артиста Казахстана Димаша Кудайбергена под названием "Ұмытылмас күн". Его пение очаровало слушателей.
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